الداخلية: 10 سنوات سجن لمن يشيع خبرًا كاذبًا

2023/02/21 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الداخلية المواطنين، اليوم الثلاثاء، من تعرضهم للسجن 10 سنوات في حال نشر خبر كاذب، وذلك خلال حملة لقسم محاربة الشائعات في العاصمة بغداد.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان" قسم محاربة الشائعات في الوزارة، نظم حملة توعوية ضمن منطقة (سبع أبكار) شمالي بغداد، التقى خلالها بعدد من المواطنين وتعريفهم بماهية الإشاعة وأسبابها والسبل الممكنة للحد من انتشارها في المجتمع".

واكد البيان، انه "يعاقب بالسجن (عشر سنوات) كل من أذاع خبراً كاذباً في وقت الأزمات"، مبيناً أن "الأخبار والمعلومات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً ما تكون (مجهولة المصدر)، داعياً الى "التأكد من المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات".

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