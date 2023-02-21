نائب عن ادارة الدولة: مساع جادة للحكومة بخفض سعر صرف الدولار

2023/02/21 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب في ائتلاف ادارة الدولة، علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، مساع الحكومة الجادة بخفض سعر صرف الدولار.وقال البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مساع الحكومة بشأن خفض سعر صرف الدولار جادة ومتواصلة واجراءاتها المتخذة سريعة”.واضاف ان “موازنة 2023 ستكون اضخم موازنة بتاريخ العراق هذا العام”.وتابع البنداوي “الموازنة ستكون جدا كبيرة حيث ان اجراءات الحكومة كانت ايجابية ويحسب للحكومة قرارها بتخفيض سعر صرف الدولار”.واعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، امس الاثنين، عن موعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023 الى البرلمان في الأسبوع المقبل.

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