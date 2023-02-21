المالية النيابية تؤكد جهوزيتها لاستلام الموازنة

2023/02/21 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، جهوزية اللجنة لاستلام مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وقال معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن :”اللجنة مستعدة لاستلام الموازنة والبدء بدراستها”.

وأضاف “فيما يخص المفسوخة عقودهم فان مسودة الموازنة لم تصلنا حتى الآن وان المعروف انه تم تخصيص ٣٠ ألف درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، وهنالك درجات أخرى للجيش والشرطة وجميع الصنوف الأمنية”.

ودعا الكاظمي الى “ضرورة تنفيذ القرارات بشكل دقيق وان لا يكون الالتفاف عليها وتنفيذها بمزاجية”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندولاي، قد اعلن أمس ان مجلس النواب سيتسلم مشروع موازنة 2023 في الأسبوع المقبل

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