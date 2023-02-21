الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشية” في الموصل

2023/02/21 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال امرأة تنتمي الى تنظيم “داعش” في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقالت الهيئة في بيان القاه/ المركز الخبري الوطني/إن” قوة مشتركة من استخبارات […]

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