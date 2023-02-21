2023/02/21 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر مجلس الخدمة الاتحادي،اليوم الثلاثاء، توزيع حاملي شهادة الماجستير من كليات الطب على ملاك وزارة التعليم العالي.وذكر بيان لمجلس الخدمة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي قرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من مجلس الخدمة بتوزيع حملة ماجستير كليات الطب على ملاك التعليم المركز الخبري الوطني.

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