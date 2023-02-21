2023/02/21 | 22:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري حمدان : كما توقعنا تحالف ادارة الدولة ينهار في اول جولة مفاوضات بين المكونات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري حمدان : كما توقعنا تحالف ادارة الدولة ينهار في اول جولة مفاوضات بين المكونات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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