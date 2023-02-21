حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2023/02/21 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت محكمة جنايات النجف قرارا قضائيا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الاشرف الدولي السابق فائد كاظم نون الشمري.

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