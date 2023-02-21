أضواء ألاسكا وظلامها

2023/02/21 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتحدث هنا عن الظواهر الطبيعية غير المألوفة، بين أضواء الشمال والظلام المقيم..رحلتنا في ألاسكا تستمر.

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