2023/02/21 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UoefB-yISDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: فقط تحالف السيادة صرح بموقف واضح حول جريمة ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: فقط تحالف السيادة صرح بموقف واضح حول جريمة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).