2023/02/21 | 23:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uZUJWuIzrhk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افران الصمون - 52 دقيقة - حلقة ٥٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افران الصمون - 52 دقيقة - حلقة ٥٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).