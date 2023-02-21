بغداد.. لن يطول اختطافك

2023/02/21 | 23:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي من مبادئ الحب ومظاهره لدى العشاق هو أن الحبيبين قبل أن يفترقا ولو لفترة قصيرة عن بعضهما لا يشعران بذلك العمق الدفين من الحب الصادق في...أكمل القراءة ←

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