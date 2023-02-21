تصريح حكومي حول مدى

2023/02/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت مديرية الموارد المائية في ديالى، اليوم الثلاثاء، ان لا "قلق" على سلامة السدود المائية من الزلازل ولا صحة لما يتداول عن خطر يهدد السدود.

وقال مدير المديرية، مهند المعموري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هندسة بناء السدود تأخذ كافة (احتياطات) معايير السلامة العامة، من احتمالية وقوع زلازل او حتى الهزات الارتدادية"، مؤكداً ان "لا قلق على سلامة سدود ديالى من أي زلازل او هزات ارتدادية".

واضاف المعموري، ان "ديالى تضم خمسة سدود مائية، ابرزها (حمرين والعظيم) وهي ذات قدرات تخزينية متباينة، مبيناً ان "حجم الخزين الموجود(قليل) في الوقت الحالي"، لافتاً الى انه "مهما كانت قوة الزلازل او الهزات، فلن يكون لها تأثير" على حد وصفه.

نافيا ما "يطرح من تكهنات على منصات التواصل الاجتماعي منذ ايام حول (اخطار) تهدد السدود"، مشدداً "اننا نتعامل مع وقائع علمية وليس افتراضات".

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