النزاهة: استقدام مسؤول اسبق في وزارة الصحة

2023/02/21 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، استقدام مسؤول اسبق في وزارة الصحة.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في حديثها عن أمر الاستقدام الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقّ المُتَّهم المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا) في وزارة الصحَّة، أكَّدت أنَّ المدير العام تلكَّأ في استكمال إجراءات التعاقد في المناقصة الخاصَّة بتجهيز "مُستلزماتٍ نبيذة".

وأضافت أنَّ "عقد تجهيز (ماسكات، وغطاء رأس، وكفوف، وكانيولا، وسرنجات، وأجهزة إعطاء مغذيات) مُتلكِّئ، على الرغم من إحالته قبل سنةٍ"، لافتةً إلى أنَّ "الأمر يستوجب الإسراع في توفير هذه المُستلزمات الضروريَّـة".

وبيَّنت أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 -48 -49) منه".

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