2023/02/22 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يحقّق بخروقات أمنية عقب تحذيرات من تأجيج الفتنة أهالي ديالى يشيّعون ضحايا مجزرة الجيايلة وسط غضب عارم ديالى – سلام الشمري شيع اهالي ديالى ،ضحايا المجزرة التي شهدتها قرية الجيايلة في قضاء الخالص ،راح ضحيتها 13 شخصا بين شهيد وجريح على يد مجموعة مسلحة قيل انها نفذت اعتدائها بدوافع طائفية ، فيما اطلق نواب […]

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