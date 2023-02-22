2023/02/22 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهّدات برفع رواتب المتقاعدين وصرف مستحقات الورثة دون إستقطاع إطلاق الدفعة الأولى من حقوق السجناء السياسيين بغداد – قصي منذر افادت نقابة المتقاعدين ، تعهد هيئة التقاعد العامة برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية وصرف مستحقات الورثة بالكامل دون استقطاعات.
وقالت النقابة في بيان تلقته (الزمان) ان (اجتماعا موسعا عقد في هيئة التقاعد العامة بحضور رئيس […]
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وقالت النقابة في بيان تلقته (الزمان) ان (اجتماعا موسعا عقد في هيئة التقاعد العامة بحضور رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق الدفعة الأولى من حقوق السجناء السياسيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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