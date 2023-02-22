2023/02/22 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّدات برفع رواتب المتقاعدين وصرف مستحقات الورثة دون إستقطاع إطلاق الدفعة الأولى من حقوق السجناء السياسيين بغداد – قصي منذر افادت نقابة المتقاعدين ، تعهد هيئة التقاعد العامة برفع الحد الادنى للرواتب التقاعدية وصرف مستحقات الورثة بالكامل دون استقطاعات.وقالت النقابة في بيان تلقته (الزمان) ان (اجتماعا موسعا عقد في هيئة التقاعد العامة بحضور رئيس […]

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