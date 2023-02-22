2023/02/22 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع أتراك في زلزال جديد وقافلة إغاثة تنطلق من كربلاء إلى سوريا انقرة – ماهر اوغلو كرلاء – محمد فاضل ظاهر انطلقت قافلة محملة بمواد اغاثية طبية وغذائية من محافظة كربلاء صوب سوريا ،لمساعدة المنكوبين في الزلزال المدمر الذي اودى بحياة اكثر من 40 الف شخص في سوريا وتركيا.وقال الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة […]

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