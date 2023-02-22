2023/02/22 | 00:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ أسبق...

ظهرت المقالة مدير في وزارة الصحة يتعمد التلكؤ بإجراءات التعاقد لتجهيز مستلزمات نبيذة أولاً على المسلة.

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