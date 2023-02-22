2023/02/22 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الاثنين، انتهاء ازمة الدولار باتخاذ الحكومة عدة إجراءات إدارية ابرزها منع التعامل بالدولار في بيع وشراء العقارات، مبينا ان تسجيل تلك العقود بالدينار سيقلل بشكل كبير الطلب على الدولار.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” الإجراءات الحكومية بشان مواجهة ازمة الدور كانت ناجعة وقد ادت الى انعكاس إيجابي بانخفاض سعر صرف الدولار “.

وأضاف ان “التعاملات المحلية من خلال تسجيل عقود بيع وشراء العجلات والمنازل وعقود تاجيرها مازال التعامل بالدولار وهذا ما يدفع المواطن للبحث عن شراء الدور من المضاربين المتخفين وبالتالي سيرفع من سعر صرف الدولار ” , داعيا ” الحكومة الى اصدار تعليمات بمنع التعامل وتسجيل عقود البيع والشراء والايجار بالدولار الأمريكي مع تشديد العقوبة للمتعاملين ” .

وأشار محسن ان “تعويم تسجيل تلك عقود البيع الشراء بكافة التعاملات التجارية المحلية بالدينار بالتأكيد سيقلل بشكل كبير الطلب على الدولار مما يتسبب في استقرار سعر الصرف “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات اقتصادية لإنهاء بيع وشراء العقارات بالدولار لمنع المضاربات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات اقتصادية لإنهاء بيع وشراء العقارات بالدولار لمنع المضاربات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).