الديمقراطي يتهم أطرافا داخلية وخارجية بزعزعة العلاقة بين بغداد واربيل

2023/02/22 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الثلاثاء، جهات سياسية وخارجية بالعمل على خلق الازمات بين بغداد واربيل واطالة مدة الصراع، مبينا ان الإقليم يتفاوض بشكل حصري مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المندلاوي في حوار متلفز ان “إقرار قانون النفط والغاز هو تطمين لكل العراقيين وغير محصور بالاقليم وان بيع نفط الاقليم لتركيا لمدة 50 عاما مجرد كذبة”.

وأضاف ان ” حكومة الاقليم هي من تتعامل مع حكومة السوداني حاليا وان السوادني لا يتعامل مع الاحزاب بل مع حكومة دستورية

وأشار الى ان ” السوداني مصر على تفعيل ورقة الاصلاح الا ان هناك اطرافا داخلية وخارجية لا تريد حلحلة الخلاف بين بغداد واربيل ”.

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