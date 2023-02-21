لعدم حصول قواته على ذخيرة.. رئيس فاغنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ

2023/02/22 | 00:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوزين، الثلاثاء، قيادة وزارة الدفاع الروسية بما وصفه بـ "الخيانة" لمحاولة مزعومة لتدمير شركة فاغنر العسكرية الخاصة، في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على تليغرام.

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