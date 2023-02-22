2023/02/22 | 00:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله،اليوم الثلاثاء، أهمية التنوع الثقافي واللغوي.وقال عبد الله في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “يبارك شعب كردستان وجميع القوميات والمكونات في العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبناء مجتمعات متطورة..



شاخوان يؤكد أهمية التنوع الثقافي واللغوي المركز الخبري الوطني.

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