2023/02/22 | 00:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء،صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصحَّة؛ على خلفيَّة تهمة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عملٍ من أعمالها. وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور امر استقــدام لمديـر عـام شـركـة تسـويـق الأدوية والمستلزمات الطبية الأسبق المركز الخبري الوطني.

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