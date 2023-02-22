صالح والكاظمي في إيران بزيارة غير معلنة

2023/02/22 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يزور رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، ورئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، إيران في زيارة غير معلنة.

وقال المحلل السياسي الإيراني، أمير الموسوي، في تغريدة بتويتر، ان صالح والكاظمي يزوران ايران "تلبية من طهران لرغبتهما ولقاء المسؤولين فيها ضمن إطار التفاهمات السياسية بين البلدين واللقاءات الطبيعية بين القادة العراقيين السابقين والحاليين مع المسؤولين الإيرانيين وذلك لترطيب الأجواء الداخلية والاقليمية" وفقاً للمصادر.

وفي إطار الزيارة ألتقى الكاظمي، في طهران بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دون الكشف عن فحوى ومخرجات اللقاء.

وأفادت وكالت انباء ايرانية بان الكاظمي "من المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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