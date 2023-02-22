2023/02/22 | 01:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير مسربة من مصادر مطلعة على خطط شركة أبل الأمريكية أن الأخيرة ستجري بعض التغييرات الرئيسية في تصميم هاتف أيفون المقبل.وتروج أنباء في الفترة الأخيرة عن أن أبل تعمل على هاتفها المقبل في سرية تامة، وستزيل منه الأزرار المادية مثل زر الطاقة والتحكم في الصوت.وسيأتي الهاتف بإطار أنحف ونتوءات أكثر […]

ظهرت المقالة “أبل” تجري تغييرات جذرية على “أيفون 15” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تجري تغييرات جذرية على “أيفون 15”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تجري تغييرات جذرية على “أيفون 15”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).