نابولي يضع قدماً في ربع نهائي الأبطال

2023/02/22 | 01:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع نابولي قدما في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب فوز سهل على حساب مستضيفه آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (2-0).وتواجه الفريقان باللقاء الذي جمعهما بملعب دوتش بانك بارك، بذهاب دور ال16.سجل فيكتور أوسيمين في الدقيقة 40 وجيوفاني دي لورينزو 65 وهدفي الفريق الإيطالي.وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم 15 […]

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