أكبر خسارة للشيكل الإسرائيلي على وقع

2023/02/22 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض الشيكل الإسرائيلي حيث طغت المخاوف بشأن إصلاح قضائي على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكبر من المتوقع، وفقا لوكالة بلومبرغ.

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