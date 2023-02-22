ريال مدريد يتغلب على ليفربول بخمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا

2023/02/22 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قلب ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنكليزي إلى فوز باهر (5-2) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستهل فريق "الريدز" موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بقوّة إذ تقدّم بهدفين من توقيع الأوروغواياني داروين نونيز (4) والمصري محمد صلاح (14).

إلاّ أنّ الفريق الملكي سجّل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدير ميليتاو (48) والفرنسي كريم بنزيمة (56 و67).

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