بغداد تستقبل عبداللهيان في أجواء وساطة بين واشنطن وطهران

2023/02/22 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال يجري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬مباحثات‭ ‬وصفها‭ ‬المطلعون‭ ‬بالمهمة‭ ‬يلتقي‭ ‬خلال‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لقاءات‭ ‬سياسية‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬فأن‭ ‬زيارة‭ ‬عبداللهيان‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ .‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ […]

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