صدمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

2023/02/22 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ما‭ ‬كان‭ ‬الانسان‭ ‬يراه‭ ‬في‭ ‬روايات‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬والسينما‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬ايدي‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬والافراد‭ ‬أحياناً،‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬به‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬خاصة‭ ‬ولوازم‭ ‬أنشطة‭ ‬معينة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬ ‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬الحياة‭ ‬تفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ […]

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