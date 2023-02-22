2023/02/22 | 01:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام ما كان الانسان يراه في روايات الخيال العلمي في الكتب والسينما قبل عقود من الزمن، بات في متناول ايدي الدول والشركات الكبرى ، والافراد أحياناً، في التصرف به بحسب احتياجات خاصة ولوازم أنشطة معينة، من خلال ما بات يعرف بالذكاء الاصطناعي. تكاد تكون جميع فعاليات الحياة تفيد من هذا الذكاء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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