بوتين‭ ‬يعلق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬نزع‭ ‬النووي وبايدن‭ ‬يصف‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬بالسخافة

2023/02/22 | 01:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬تطالب‭ ‬أمريكا‭ ‬بسحب‭ ‬جنود‭ ‬وعتاد‭ ‬الناتو‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا موسكو‭- ‬وارسو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬علّقت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعاهدة‭ ‬الروسية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬ستارت‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬ما‭ ‬يفاقم‭ ‬القطيعة‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬موسكو‭ ‬بتصعيد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬ واستدعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ […]

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