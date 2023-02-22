2023/02/22 | 01:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تطالب أمريكا بسحب جنود وعتاد الناتو من أوكرانيا موسكو- وارسو – الزمان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا علّقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأميركية «نيو ستارت» بشأن نزع السلاح النووي، ما يفاقم القطيعة مع الغرب الذي تتهمه موسكو بتصعيد الحرب في أوكرانيا. واستدعت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء السفيرة الأميركية في موسكو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يعلق المشاركة في معاهدة نزع النووي وبايدن يصف هجومه على الغرب بالسخافة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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