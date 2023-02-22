ساعة المسلة: مشروع الدولة الكردية مستمر.. واتهامات للحلبوسي باستغلال مقدرات السلطة

2023/02/22 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الثلاثاء.القيادي في تحالف عزم...

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واتهامات للحلبوسي باستغلال مقدرات السلطة أولاً على المسلة.

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