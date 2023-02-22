2023/02/22 | 02:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل محمد صلاح، الثلاثاء، هدفا وصنع آخر، في المواجهة بين فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2/5، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يحقق عددا من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يحقق عددا من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).