2023/02/22 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سنة من الدمار والدم والألم، لكن في المقابل سنة من القوة والصمود والأمل"...بهذه الكلمات يختصر الأوكرانيون المقيمون في لبنان ما مرّ على بلادهم منذ الغزو الروسي، مؤكدين ألا تراجع واستسلام قبل تحرير أرضهم وانتزاع استقلالهم وحريتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("365 يوما أقوياء".. الجالية الأوكرانية في لبنان ليست بعيدة عن الجبهة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("365 يوما أقوياء".. الجالية الأوكرانية في لبنان ليست بعيدة عن الجبهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).