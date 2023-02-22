تحليل.. كيف تواصل أوكرانيا مجابهة روسيا؟ وماذا يحمل ربيع 2023 للحرب؟

2023/02/22 | 04:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عندما تهاجمنا سترى وجوهنا، ليس ظهورنا، ولكن وجوهنا"..كانت هذه الكلمات التي قالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ساعات من شن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

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