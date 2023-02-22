تقرير عن السعودية: تخفيف القيود الاجتماعية والتضييق على المعارضين

2023/02/22 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفرض محاكم المملكة عقوبات أشد من أي وقت مضى على المواطنين الذين ينتقدون الحكومة، حيث تنتهي الملاحقات القضائية المبنية على تغريدات تويتر بالسجن من 15 إلى 45 عاما، كما تقول صحيفة نيويورك تايمز.

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