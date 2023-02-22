وزير أمريكي يوضح

2023/02/22 | 05:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، الثلاثاء، إن البحرية الصينية تتمتع "بميزة كبيرة" عن نظيرتها الأمريكية تتعلق بحجم الأسطول، وعزا ذلك جزئيا إلى قدرة الصين على العمل "بدون قواعد".

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