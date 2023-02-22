مصادر لـCNN: روسيا أجرت تجربة فاشلة لصاروخ

2023/02/22 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمريكية، لشبكة CNN، أن روسيا أجرت يوم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، يوم الاثنين، تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات يبدو أنها فشلت.

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