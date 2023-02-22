احتفظت بآيفون في علبته منذ 2007.. وكانت المفاجأة في المزاد!

2023/02/22 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت امرأة أميركية من الحصول على نحو 63 ألف دولارا مقابل هاتف أيفون من الإصدار الأول الذي أطلق عام 2007، وفقا لموقع NPR.

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