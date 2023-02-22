2023/02/22 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل حلبة الملاكمة، كان رامز حسام يراوغ لاعباً آخر ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب ٢٠٢٣، يتصدى لضربة منه ويسدد له أخرى، تلك المباراة كانت خطوته الأولى نحو تحقيق أحلامه.يريد أن يحفر اسمه في هذه اللعبة بحروف من ذهب كما حكي والده، لكن ضربة قوية مفاجئة من منافسه، هوت على رأسه، وبعثرت تلك الأحلام قبل أن يسقط مغشياً عليه ويتوفى بعدها بثلاث أيام في المستشفى.

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