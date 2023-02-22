العالم الخطيب أبو زكريا التبريزي

2023/02/22 | 08:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغوي عربي من أئمة اللغة والأدب في القرن الخامس الهجري، اشتهر بالخطيب التَّبريزي نسبة إلى مسقط رأسه تبريز، تتلمذ على أبي العلاء المعري، ووصف بأنه "سفينة العلم اللغوي بين الشام والعراق ومصر".

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