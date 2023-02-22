سيناتور أمريكي ينشر صورة مع ولي العهد السعودي.. وينتقل من الرياض إلى القدس

2023/02/22 | 09:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية أركنساس، توم كوتون، عن لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فجر الأربعاء

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