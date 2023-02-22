2023/02/22 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقعت شركة نفط الهلال الإماراتية، ثلاثة عقود مع وزارة النفط العراقية مدتها 20 عاماً؛ لتطوير وإنتاج النفط والغاز في محافظتي ديالى والبصرة.

ووفقاً للاتفاقية، ستطور نفط الهلال حقلين في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى.

ومن المتوقع أن تحقق العمليات في ديالى إنتاجها للغاز الأول بغضون 18 شهراً لإمداد محطات الطاقة المجاورة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما ستُنفذ الشركة أعمال استكشاف وتطوير لرقعة التطوير الثالثة، خضر الماي في محافظة البصرة؛ لإنتاج إمدادات غاز ونفط إضافية.

وستنشئ الشركة محطة معالجة للغاز في موقع المشروع، وتمد خطوط أنابيب وتهيئ البنية التحتية اللازمة لتوصيل إمدادات الغاز.

وتلتزم نفط الهلال بتحقيق توظيف محلي للعراقيين في عمليات المشروع بنسبة 90 بالمائة، وستنفذ مجموعة متنوعة من نشاطات الخدمة المجتمعية.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، مجيد جعفر خلال يناير الماضي، من أن الخطر الأكبر الذي يواجه أسواق الطاقة، هو شح الاستثمارات، حيث قدرت فجوة الاستثمارات بـ 300 مليار دولار، بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية مع نهاية العقد الحالي.

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