أبوظبي تدرس شراء حصة بأكبر مشغل للموانئ في المملكة المتحدة

2023/02/22 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تدرس هيئة أبوظبي للاستثمار تقديم عرض لشراء 34% من أسهم أكبر مشغل للموانئ في المملكة المتحدة "اسوشيتد بريتش بورتس" (Associated British Ports)، وفقاً لأشخاص على دراية بالصفقة.

المستثمرون في البنية التحتية مثل "ستونيبيك بارتنرز" و"بريتش كولومبيا لإدارة الاستثمار" من بين آخرين مهتمون بالحصة التي يتم بيعها من قبل مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، وفقاً للمصادر التي قالت إن الحصة قد تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) وربما تزيد عن ذلك.

تمتلك وتدير الشركة البريطانية التي تعرف بالاسم المختصر (ABP) نحو 21 ميناء في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتتعامل مع حوالي ربع التجارة البحرية في المملكة المتحدة وأكثر من 150 مليار جنيه إسترليني من التجارة البريطانية سنوياً.

كان مجلس استثمار المعاشات التقاعدية الكندي قد اشترى تلك الحصة من "غولدمان ساكس" و"برودينشال بي إل سي" في عام 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني.

ومن بين المساهمين الآخرين في شركة الموانئ "أيه بي بي أوميرز للاستثمار في البنية التحتية" وصندوق الثروة السيادية السنغافوري و"ويرن هاوس انفراستراكشر".

مناقشات مبدئية

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المناقشات، إن المداولات ما زالت في مراحلها الأولى وليس هناك يقين من تقديم أي عروض.



وأضافوا أن هناك بعض المهتمين الآخرين بالصفقة، وربما يكون المساهمون الحاليون في شركة الموانئ من بينهم.

رفض المتحدثون باسم جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) و"بريتش كولومبيا" و"مجلس استثمار معاشات التقاعد الكندي" التعليق، بينما لم يرد ممثل "ستنويبيك" على الفور على طلب التعليق.

ظل الطلب على أصول البنية التحتية مرناً على الرغم من التباطؤ العام في نشاط الصفقات العالمية، حيث يحرص المستثمرون على إضافة الأصول التي يمكن التنبؤ بأنها توفر عوائد أكثر استقراراً إلى صناديق الاستثمار الخاصة بهم.

كانت شركة حصانة للاستثمار السعودية وافقت في ديسمبر الماضي على استثمار 2.4 مليار دولار في ثلاثة مشاريع تطوير رئيسية لشركة موانئ دبي العالمية.



وجاءت الصفقة بعد حوالي ستة أشهر من استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل شركة "كاسياس دي ديبو" الكندية في أكبر ميناء ومنطقتين صناعيتين في الشرق الأوسط.

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