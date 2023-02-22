انتقادات لـ

2023/02/22 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد حقوقيون في باريس، الثلاثاء، "خجل" الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية مؤخرا منظمة حقوقية وبـ"انتهاكات" أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

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