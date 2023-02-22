ريال مدريد يزلزل ملعب

2023/02/22 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب ريال مدريد تأخره أمام مضيفه

ليفربول 0-2، إلى فوز ثمين بنتيجة 5-2، على

ملعب "أنفيلد" مساء الثلاثاء، في ذهاب

ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بهدفي داروين نونيز (ق4)

ومحمد صلاح (ق1

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