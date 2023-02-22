طبيب يكشف عن عصير

2023/02/22 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الطبيب مارك هايمان، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، إن روتينه الصباحي الذي يتضمن عصيرا مليئا بالبروتين، جعل عمره البيولوجي 43 عاما.

وأضاف هايمان أنه بعد تمارين القوة لمدة 30 دقيقة يوميا، احضر العصير الذي يحمل عناصرا تؤخر الشيخوخة.

وتابع إنه مليئا بالمغذيات النباتية، والدهون الصحية، والبروتينات، مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها، فكلما تقدمت في العمر، تحتاج كتلتك العضلية لمزيد من الاهتمام".

إليكم مكونات العصير الذي يواظب هايمان على شربه يوميا:

التوت البري.

الكولاجين.

زبدة اللوز أو المكسرات.

بذور الشيا.

بذور القنب.

الكوسا.

زيت جوز الهند.

حليب غير محلى.

المصدر: سكاي نيوز

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