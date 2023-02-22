2023/02/22 | 10:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلا تستدعي أكثر من 362 ألفاً من سياراتها بسبب عيب في أنظمة القيادة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/22 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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