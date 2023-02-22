ضبط صهريج مُعَد لتهريب النفط واعتقال سائقه في البصرة

2023/02/22 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة الحدود، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته في محافظة البصرة.

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