تغطية زلزال شرق المتوسط.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

2023/02/22 | 10:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الاربعاء 22 شباط 2023 زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران...

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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران أولاً على المسلة.

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