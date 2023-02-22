عبد اللهيان: نجري مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية

2023/02/22 | 10:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان، الأربعاء، ان استعادة العراق دوره الطبيعي...

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